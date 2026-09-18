Bilecik Pazaryeri\'de fabrikadan çalınan freze paneli bir evde bulundu

Bilecik Pazaryeri'de fabrikadan çalınan freze paneli bir evde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki bir fabrikada 16 Eylül'de meydana gelen hırsızlık soruşturmasında, Bozüyük'teki bir evde yapılan aramada çalınan freze makinesine ait kontrol paneli ele geçirildi. Şehir dışında olduğu belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir fabrikada meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir evde yapılan aramada, çalınan freze makinesine ait kontrol paneli ele geçirildi.
Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, 16 Eylül'de saat 12.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişinin plakası tespit edilen araçla söz konusu fabrikaya geldiği belirlendi. Çalışmalar kapsamında şüphelinin Bozüyük ilçesindeki ikametinde çalıntı malzemelerin bulunması ve şüphelinin yakalanmasına yönelik arama yapıldı. Adreste gerçekleştirilen aramada, hırsızlığa konu freze makinesine ait kontrol paneli bulunarak muhafaza altına alındı.
Öte yandan şehir dışında olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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