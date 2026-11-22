Bilecik'te jandarmada ekipleri vatandaşlara sosyal medya dolandırıcılığı uyarısı yaptı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekipleri, WhatsApp ve sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi. Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi kapsamında Karaköy köyünde vatandaşlarla bir araya gelindi. Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti kapsamında yapılan bilgilendirmede, sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi, sahte hesaplar üzerinden para istenmesi ve farklı yöntemlerle gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı alınması gereken önlemler anlatıldı. Bilgilendirme sırasında kendilerini jandarma, polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Kolluk görevlileri ve Cumhuriyet savcılarının hiçbir gerekçeyle vatandaşlardan para talep etmeyeceği hatırlatıldı. Ayrıca WhatsApp, sosyal medya ve SMS yoluyla gönderilen şüpheli bağlantılara tıklanmaması, doğrulama kodlarının başkalarıyla paylaşılmaması ve para talep eden hesapların doğruluğu teyit edilmeden işlem yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Jandarma ekiplerinin vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.