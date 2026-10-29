Bilecik Pazaryeri\'nde öğrenci ve kurumlara Cumhuriyet Bayramı ödülleri verildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlenirken, derece giren öğrencileri ödüllerini adlı.

Pazaryeri Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa, İlçe Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine değindi.

Kutlama programı, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve etkinliklerle devam etti. Öğrencilerin sergilediği performanslar, programa katılanlar tarafından ilgiyle takip edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Turnuvaları kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ile başarılı çalışmalarıyla öne çıkan kurumlara ödülleri verildi. Dereceye giren öğrenci ve kurumlara hediye ve madalyaları, Kaymakam Muhammet Mustafa Kara ile Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından takdim edildi.

Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, ödül töreninin ardından sona erdi.