Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2024 Bahar Müsabakaları Ödül Töreni

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2024 Bahar Müsabakaları sona ererken ödüller sahiplerini buldu.

2024 Bahar Spor Müsabakaları Ödül Töreni Şeyh Edebali Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Bahar Spor Müsabakaları sonucunda dereceye giren katılımcılara ödüllerinin takdim edildiği törene, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, dekanlar, akademik ve idari personel ile sporcular katıldı.

Mayıs ve Haziran ayları içerisinde futbol, basketbol, voleybol, ayak tenisi, satranç ve masa tenisi olmak üzere 6 farklı branşta gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda her branşta ilk üçe girmeyi başaran sporculara ödülleri verildi.

Düzenlenen turnuvalara öğrenci, akademik ve idari personel olmak üzere yaklaşık bin kişi katıldı. Futbol turnuvasında ilk üçe girmeyi başaran takımlar, kupa ve madalyalarını Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı'nın elinden aldı.

Büyük coşkunun yaşandığı ödül töreninde Rektör Kaplancıklı yaptığı konuşmada, "Sporun birleştirici gücünü bir kez daha deneyimledik. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve başarı elde eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK