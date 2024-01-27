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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çalışmaları Tamamlanıyor - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çalışmaları Tamamlanıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde yapılan çalışmaların sona yaklaşıldığı bildirildi. Fakültenin Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi için gerekli olan cihazların montajı tamamlandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çalışmaları Tamamlanıyor
27.01.2024 - 12:22,  Güncelleme: 12:26
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Vali Şefik Aygöl, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde incelemelerde bulunarak Rektör Şükrü Beydemir ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. Cenk Karakurt'tan bilgi aldı. 25 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla kurulan Diş Hekimliği Fakültesinin öğrenci alımına yönelik çalışmaları ile Sağlık Bloklarında hizmet verecek olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin altyapı çalışmaları tamamlandı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, fakültenin Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulabilmesi için ihtiyaç duyulan makine, teçhizat ve laboratuvar cihazlarının satın alınması tamamlanmış olup Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi binasına cihazların montajı da tamamlandığını belirtti. Beydemir, "Merkez bünyesinde 9 adet klinik, 3 adet derslik, 1 adet lokal müdahale odası, 1 adet engelli kliniği, 1 adet Preklinik Laboratuvarı, 1 adet Fantom Laboratuvarı, 3 adet Protez Laboratuvarı, 1 adet Alçı Akrilik Laboratuvarı, 1 adet Merkezi Sterilizasyon birimi ve Görüntüleme birimi ile programa ayrılan toplam 6 bin 300 metrekare kapalı alanda; Klinik Bilimler Bölümü bünyesinde mevcut olan 8 anabilim dalına ait kliniklerde sağlık ve tedavi faaliyetleri yürütülecektir" ifadelerine yer verdi.

Vali Aygöl yürütülen çalışmalara ilişkin, "Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin kurulmasıyla Ortodonti, çene cerrahisi gibi uzmanlık gerektiren klinik operasyonlar artık Bilecik'te yapılabilecek, bu da vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçları için başka illere gitme problemini ortadan kaldıracaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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