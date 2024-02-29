Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi\'nde Akademik Salon Açıldı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde akademik ve idari personellerin kullanacağı Akademik Salon açılışı gerçekleşti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi binasında hizmet verecek olan akademik salonun açılış töreni, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımıyla gerçekleşti. Açılış töreninde konuşan Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, üniversitede idari ve akademik personel için de sosyal alana ihtiyaç duyulduğunu ve yapılan bu açılışla birlikte Üniversitedeki bu eksikliğin de giderildiğini dile getirdi.

Vali Aygöl, sosyal alanların gelişmesi ve Bilecik'in cazibe merkezi haline gelmesinde yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu. - BİLECİK