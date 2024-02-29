Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Akademik Salon Açıldı - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Akademik Salon Açıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi\'nde Akademik Salon Açıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde akademik ve idari personellerin kullanacağı Akademik Salon, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımıyla açıldı. Rektör Şükrü Beydemir, üniversitedeki sosyal alana ihtiyaç duyulduğunu ve bu açılışla eksikliğin giderildiğini belirtti. Vali Aygöl ise sosyal alanların gelişmesi ve Bilecik'in cazibe merkezi haline gelmesinde yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

29.02.2024 10:06  Güncelleme: 10:07
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde akademik ve idari personellerin kullanacağı Akademik Salon açılışı gerçekleşti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi binasında hizmet verecek olan akademik salonun açılış töreni, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımıyla gerçekleşti. Açılış töreninde konuşan Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, üniversitede idari ve akademik personel için de sosyal alana ihtiyaç duyulduğunu ve yapılan bu açılışla birlikte Üniversitedeki bu eksikliğin de giderildiğini dile getirdi.

Vali Aygöl, sosyal alanların gelişmesi ve Bilecik'in cazibe merkezi haline gelmesinde yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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