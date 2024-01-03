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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından kariyer planlama etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından kariyer planlama etkinliği düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, I. Kariyer Planlama Etkinliği kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda bir seminer düzenledi. Seminerde, Ziraat Fakültesi öğrencileri ile tanışma, meslek ve meslek odası tanıtımı yapıldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası yönetim kurulu başkanı ve 2. başkanı da sektör deneyimlerini aktardı. Seminerde ayrıca Ziraat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen eğitimler ve sertifika programları hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Seminer sonunda ise konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi\'nde Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından kariyer planlama etkinliği düzenlendi
03.01.2024 - 11:32,
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından I. Kariyer Planlama Etkinliği kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda seminer düzenlendi.

Ziraat Fakültesi öğrencileri ile tanışma, meslek ve meslek odası tanıtımı kapsamında düzenlenen programın açılış konuşmasını Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı yaptı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası yönetim kurulu başkanı Baki Remzi Suiçmez ve Ziraat Mühendisleri Odası yönetim kurulu 2'inci başkanı Mehtap Ercan Bilgen'in sektör deneyimlerini aktardığı seminer, bilgi ve tanıtım toplantısı şeklinde devam etti.

Sohbet niteliğinde devam eden seminerde; Ziraat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen eğitimler ve sertifika programları, öğrencilerin bu programlardan haberdar olması ve programlardan etkin bir şekilde yararlanması konuları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Seminer sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt tarafından Baki Remzi Suiçmez ve Mehtap Ercan Bilgen'e teşekkür belgesi takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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