Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrencilere Kariyer Seminerleri Düzenliyor - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrencilere Kariyer Seminerleri Düzenliyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Kariyer Yolunda Davranış Bilimi Semineri'nde öğrencilere kariyer süreçlerinde karşılaşacakları durumlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Seminerde, davranış ve algı farkındalığı oluşturarak iş hayatında önemli olan konular ele alındı.

09.06.2024 12:09
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, öğrencilerin kariyerine yön verecek seminerler düzenlemeye devam ediyor.

Şeyh Edebali Üniversitesi, Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda 'Kariyer Yolunda Davranış Bilimi Semineri' düzenlendi. Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. H. Tezcan Uysal'ın konuşmacı olduğu seminerde, öğrencilerde davranış ve algı farkındalığı oluşturarak kariyer süreçlerinde karşılaşacakları durumlar karşısında edinecekleri tutumlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Davranış Bilimi temelinde gerçekleştirilen etkinlikte; güç, örgütsel bağlılık, sosyal kaytarma, iş stresi, sanal kaytarma, tükenmişlik, duygusal zeka, işe yabancılaşma, işkoliklik, iş-aile çatışması, mobbing, üretkenlik karşıtı iş davranışları, psikolojik sözleşme, kayırmacılık, iş yeri arkadaşlığı, cam tavan sendromu ve zaman tuzakları gibi konular kariyer perspektifinden ele alınarak çalışma hayatında davranışların önemi vurgulandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrencilere Kariyer Seminerleri Düzenliyor - Son Dakika

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