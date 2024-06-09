Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrencilere Kariyer Seminerleri Düzenliyor

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, öğrencilerin kariyerine yön verecek seminerler düzenlemeye devam ediyor.

Şeyh Edebali Üniversitesi, Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda 'Kariyer Yolunda Davranış Bilimi Semineri' düzenlendi. Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. H. Tezcan Uysal'ın konuşmacı olduğu seminerde, öğrencilerde davranış ve algı farkındalığı oluşturarak kariyer süreçlerinde karşılaşacakları durumlar karşısında edinecekleri tutumlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Davranış Bilimi temelinde gerçekleştirilen etkinlikte; güç, örgütsel bağlılık, sosyal kaytarma, iş stresi, sanal kaytarma, tükenmişlik, duygusal zeka, işe yabancılaşma, işkoliklik, iş-aile çatışması, mobbing, üretkenlik karşıtı iş davranışları, psikolojik sözleşme, kayırmacılık, iş yeri arkadaşlığı, cam tavan sendromu ve zaman tuzakları gibi konular kariyer perspektifinden ele alınarak çalışma hayatında davranışların önemi vurgulandı. - BİLECİK