Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri serada eğitim aldı - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri serada eğitim aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri serada eğitim aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında uygulamalı eğitim aldı. Öğrenciler, serada yapılan çalışmaları inceleyerek bilgi edindi ve çiçek ve bitki türlerini inceledi.

25.04.2024 10:57  Güncelleme: 11:01
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri sera alanında uygulamalı eğitim aldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında incelemelerde bulunarak, eğitimlerini uygulamalı alma imkanı buldu. Sera alanındaki görevliler tarafından karşılanan öğrenciler, serada incelemeler yaparak, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Çiçek ve bitki türlerini inceleyen öğrenciler, merak ettikleri soruların cevaplarını alma imkanı buldu.

Tesis ve tesisteki faaliyetleri yoğun ilgi ve beğeniyle takip eden öğrenciler, katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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