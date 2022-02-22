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Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası kongreye gidiyor - Son Dakika

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası kongreye gidiyor

22.02.2022 11:10
Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası kongreye gidiyor

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz, pandemi süreci boyunca bir çok olumsuzluğa rağmen ellerinden geldiğince üyelerin yanında olduklarını anlatarak, "Hiç bir zaman koltuk sevdalısı olmadık" dedi.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz, pandemi süreci boyunca bir çok olumsuzluğa rağmen ellerinden geldiğince üyelerin yanında olduklarını anlatarak, "Hiç bir zaman koltuk sevdalısı olmadık" dedi.

Aydeniz, yaptığı yazılı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri tek gayemiz siz değerli esnaflarımıza hizmet etmek oldu. Özellikle geçirmiş olduğumuz zorlu pandemi süreci boyunca bir çok olumsuzluğa rağmen elimizden geldiğince yanınızda olduk. Hiç bir zaman koltuk sevdalısı olmadık. Secim zamanı sahaya inen,seçim bittikten sonra siz değerli esnaf arkadaşlarımızı unutanlardan olmadık. Bir bardak çayınızı içtik dertlerinizi dinleyip derman olabilmek için elimizden geleni yaptık. Görev sorumluluk alanımızda haddimizi bilerek çalışmayı ve hizmet etmeyi destur bildik. 23 Şubat 2022 çarşamba günü saat 14: 00 ile 17: 00 saatleri arasında Şeyh Edebali Kongre Merkezinde yapılacak olan kongrede tekrardan sizlerde takdir ederseniz, yeni güçlü dinamik ve çalışkan ekibimle oylarınıza talibiz" dedi. - BİLECİK

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Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası kongreye gidiyor - Son Dakika


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