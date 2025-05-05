Bilecik\'te 14 Çift 05.05.2025\'te Evlendi

Bilecik'te evlenmek için aylar öncesinden '05.05.2025' tarihini tercih eden çiftler, nikah salonunda yoğunluk oluşturdu.

Evlilik tarihini unutulmaz hale getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden '05.05.2025' tarihini tercih etti. Bilecik'te evlenmek için 3 adet 5 rakamının bir araya gelmesini bekleyen 14 çift, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Nikahı kıyılan Melek Kuşçu, Denizlili olduğunu anlatarak, "Burada hastanede çalışıyorum. Üç yıldır buradayım ve 3 yıldır da eşimle sevgiliyim. Bugünü özel bir gün olarak seçtik. 05.05.2025 unutmasın diye evlendik mutluyum" dedi.

"Ocak ayında bu tarihi aldık"

Melek Kuşçu ile evlenen Sabri Anıl Özen, "Melek ile tanıştığımız günden beri her günün bir önemi oldu. Bu evlenme tarihini almak için geçen Kasım ayında başvurduk ve Ocak ayının 2'sinde bu tarihi aldık. Çok mutluyuz. Bazı günler vardır kişiye anlam katan, bazı günler vardır o kişilerle anlam kazanan. Hem bize anlam katacak, hem de bizimle anlam kazanacak bir gün seçtik, mutluyuz" dedi.

"20 dakika ara ile nikah sürelerini belirledik kendilerine mutluluklar diliyorum"

Nikah Memuru Rahim Kök ise, "Bugün malum 05.05.2025 tarihinde öncesinde bizlere başvuruda bulanan 14 çiftimizin nikah akdini gerçekleştiriyoruz. Burada nikah yoğunluğumuz olduğundan dolayı kendilerine 20 dakika ara ile nikah sürelerini belirledik, kendilerine mutluluklar diliyorum" dedi.

"14 çiftimizin nikahını kıydık"

Diğer bir Nikah Memuru Mine Özgür Selen ise, 05.05.2025'in özel bir tılsımın özel olması sebebiyle tercih edilen bir tarih olduğunu anlatarak, "O yüzden de 14 tane çiftimizin nikahını kıydık. Mutluluklar diliyoruz. İnşallah bir ömür boyu mutlu olurlar" dedi. - BİLECİK