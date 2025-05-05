Bilecik'te 14 Çift 05.05.2025'te Evlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te 14 Çift 05.05.2025'te Evlendi

Bilecik\'te 14 Çift 05.05.2025\'te Evlendi

Bilecik'te, 05.05.2025 tarihini tercih eden 14 çiftin nikahı kıyıldı, yoğunluk oluşturdu.

05.05.2025 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te evlenmek için aylar öncesinden '05.05.2025' tarihini tercih eden çiftler, nikah salonunda yoğunluk oluşturdu.

Evlilik tarihini unutulmaz hale getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden '05.05.2025' tarihini tercih etti. Bilecik'te evlenmek için 3 adet 5 rakamının bir araya gelmesini bekleyen 14 çift, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Nikahı kıyılan Melek Kuşçu, Denizlili olduğunu anlatarak, "Burada hastanede çalışıyorum. Üç yıldır buradayım ve 3 yıldır da eşimle sevgiliyim. Bugünü özel bir gün olarak seçtik. 05.05.2025 unutmasın diye evlendik mutluyum" dedi.

"Ocak ayında bu tarihi aldık"

Melek Kuşçu ile evlenen Sabri Anıl Özen, "Melek ile tanıştığımız günden beri her günün bir önemi oldu. Bu evlenme tarihini almak için geçen Kasım ayında başvurduk ve Ocak ayının 2'sinde bu tarihi aldık. Çok mutluyuz. Bazı günler vardır kişiye anlam katan, bazı günler vardır o kişilerle anlam kazanan. Hem bize anlam katacak, hem de bizimle anlam kazanacak bir gün seçtik, mutluyuz" dedi.

"20 dakika ara ile nikah sürelerini belirledik kendilerine mutluluklar diliyorum"

Nikah Memuru Rahim Kök ise, "Bugün malum 05.05.2025 tarihinde öncesinde bizlere başvuruda bulanan 14 çiftimizin nikah akdini gerçekleştiriyoruz. Burada nikah yoğunluğumuz olduğundan dolayı kendilerine 20 dakika ara ile nikah sürelerini belirledik, kendilerine mutluluklar diliyorum" dedi.

"14 çiftimizin nikahını kıydık"

Diğer bir Nikah Memuru Mine Özgür Selen ise, 05.05.2025'in özel bir tılsımın özel olması sebebiyle tercih edilen bir tarih olduğunu anlatarak, "O yüzden de 14 tane çiftimizin nikahını kıydık. Mutluluklar diliyoruz. İnşallah bir ömür boyu mutlu olurlar" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kutlamalar, Evlilik, Evlilik, bilecik, Magazin, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te 14 Çift 05.05.2025'te Evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
31 diye satın aldığı daire 11 çıktı 3+1 diye satın aldığı daire 1+1 çıktı
Mustafa Destici’den Özgür Özel’e yönelik saldırıya sert tepki Mustafa Destici'den Özgür Özel'e yönelik saldırıya sert tepki
Zelenskiy: Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz Zelenskiy: Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz
İran’dan açık tehdit: ABD üsleri hedefimiz olacak İran'dan açık tehdit: ABD üsleri hedefimiz olacak
Elon Musk istedi, ABD’de bir bölgenin ismi değişti Elon Musk istedi, ABD'de bir bölgenin ismi değişti
Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu’da korku yarattı: ABD’nin Ortadoğu politikasından rahatsız Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu'da korku yarattı: ABD'nin Ortadoğu politikasından rahatsız
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu’na uçtu Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu'na uçtu
Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 19:03:57. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te 14 Çift 05.05.2025'te Evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.