Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Şehitlikte Gerçekleşti - Son Dakika
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Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Şehitlikte Gerçekleşti

Bilecik\'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Şehitlikte Gerçekleşti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında şehitlikte bir araya geldi. Saygı duruşu ve askerlerin saygı atışının ardından şehit kabirlerine karanfil bırakılarak dua edildi. Törene Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ve diğer kurum müdürleri de katıldı.

15.07.2024 14:50  Güncelleme: 14:52
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Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları çerçevesinde ilk anma programı şehitlikte gerçekleşti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve protokol üyeleri Bilecik şehir mezarlığında bulunan şehitlikte bir araya geldi. Saygı duruşu ve askerlerin saygı atışının ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve berberindekiler şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Vali Aygöl'ün, Şehitlik Defteri'ni imzalamasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Buradaki törene Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir ve kurum müdürleri katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Şehitlikte Gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Şehitlikte Gerçekleşti - Son Dakika
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