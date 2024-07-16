Osmaneli'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Osmaneli'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı Düzenlendi

Osmaneli\'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı Düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi. Programda, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim okundu ve 15 Temmuz belgeseli gösterildi. Kaymakam ve Belediye Başkanı da konuşmalarını yaparak günün anlam ve önemini vurguladılar.

16.07.2024 02:46  Güncelleme: 02:48
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma ve Kutlama etkinlikleri düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, Osmaneli Belediye Başkanlığı bahçesinde program düzenlendi. Düzenlenen Törene Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Güzel, Emniyet Müdürü vekili Emniyet Amiri Selçuk Karakaş, ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Rüstem Paşa Camii imam hatibi Kadir Sungur'un Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı. Programda, 15 Temmuz belgeseli sinevizyon gösterimi yapıldı. Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi tarafından "30 Kuş" şiiri okundu.

Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaptı.

Daha sonra İlçe Müftüsü Recep Işıldar tarafından, 15 Temmuz günü vatanımızı ve kutsal bayrağımızı canı pahasına koruyan şehitlerimiz ve gazilerimiz dualarla yad edildi. Vatanımızın birliği ve beraberliği için dualar okundu. İlçedeki camilerden aynı anda salaların verilmesiyle program sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Osmaneli, Bilecik, Yerel, Son Dakika

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