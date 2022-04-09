Bilecik'te 18 bin metrekarelik alanda kilit parke çalışması tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te 18 bin metrekarelik alanda kilit parke çalışması tamamlandı

09.04.2022 11:07
Bilecik'te 18 bin metrekarelik alanda kilit parke çalışması tamamlandı

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başta Pelitözü Mahallesi olmak üzere kenttin birçok noktasındaki kilit parke taşı çalışmaları devam ediyor.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başta Pelitözü Mahallesi olmak üzere kenttin birçok noktasındaki kilit parke taşı çalışmaları devam ediyor.

Yeni cadde ve sokakları vatandaşların hizmetine sunan Bilecik Belediyesi, bütün mahallelerdeki sokak ve caddelerde kilit parke taşı çalışması gerçekleştiriyor. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bağlantı yolları ile Pelitözü Mezarlığındaki ara yollarda da kilit parke taşı çalışmasını gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni bekleme duraklarını da vatandaşın hizmetine sunuyor.

Mayıs ayına kadar 30 bin metre kare alanda parke taşı çalışması olacak

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz yıl yüzlerce ayrı noktada asfalt yama çalışmasını tamamlayan ekipler, mayıs ayına kadar 30 bin metrekarelik alanda kilit parke taşı çalışmasını gerçekleştirmeyi planlıyor. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirten mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri, belediye görevlilerine teşekkür etti. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Bilecik'te aydınlatma direklerinden kablo çalan 2 kişi tutuklandı Bilecik'te aydınlatma direklerinden kablo çalan 2 kişi tutuklandı Bilecik belediyesinden haşere uyarısı Bilecik belediyesinden haşere uyarısı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Pelitözü, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te 18 bin metrekarelik alanda kilit parke çalışması tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Erzurum geceyi lapa lapa yağan karla geçirdi: Kent sabaha sisle uyandı
11:15 Psikolog Esra Ezmeci yeni itiraflar yayınladı: Kocamın erkek sevgilisi varmış, kıskanma tek kadın sensin diyor!
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
11:10 Keçilerini satmak istiyordu, adı 'hayvan tacizcisine' çıktı: İlandaki 'zevk adamları' tabiri başını yaktı
11:07 Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz
11:03 Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti
10:53 Giresun'da iş kazası: İş makinesi 50 metrelik dere yatağına düştü, sürücüsü yaşamını yitirdi
10:51 Galatasaray, Kadıköy'de bir başka iddialı: İki sezondur Kadıköy'de kaybetmiyor
10:27 CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Erbakan'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tutuklandığımda ilk avukat gönderenlerden biriydi, asla unutmam
10:16 NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 11:22:36. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te 18 bin metrekarelik alanda kilit parke çalışması tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement