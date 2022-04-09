Bilecik'te 18 bin metrekarelik alanda kilit parke çalışması tamamlandı - Son Dakika

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başta Pelitözü Mahallesi olmak üzere kenttin birçok noktasındaki kilit parke taşı çalışmaları devam ediyor.

Yeni cadde ve sokakları vatandaşların hizmetine sunan Bilecik Belediyesi, bütün mahallelerdeki sokak ve caddelerde kilit parke taşı çalışması gerçekleştiriyor. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bağlantı yolları ile Pelitözü Mezarlığındaki ara yollarda da kilit parke taşı çalışmasını gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni bekleme duraklarını da vatandaşın hizmetine sunuyor.

Mayıs ayına kadar 30 bin metre kare alanda parke taşı çalışması olacak

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz yıl yüzlerce ayrı noktada asfalt yama çalışmasını tamamlayan ekipler, mayıs ayına kadar 30 bin metrekarelik alanda kilit parke taşı çalışmasını gerçekleştirmeyi planlıyor. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirten mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri, belediye görevlilerine teşekkür etti. - BİLECİK