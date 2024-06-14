Bilecik'te 193 okulda karneler dağıtıldı, yaz tatili başladı

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Bilecik'te 193 okulda dağıtılan karneler ile 2 bin 880 öğretmen ve 41 bin 344 öğrenci yaz tatiline girdi.

Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Atatürk İlkokulu, Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak olarak mutluluklarını paylaştılar. Vali Aygöl, törende yaptığı konuşmada, "Bugün 193 okulda, 2 bin 880 öğretmen ile 41 bin 344 öğrencimiz yaz tatiline girdi. Yaz tatilinin öğretmen, öğrenci ve velilerimiz için huzur, mutluluk ve sağlık içinde geçmesini temenni ediyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi evlatlarımız dan BİL-EN programında kazandıkları okuma alışkanlığını tatil boyunca devam ettirmelerini istiyorum" dedi. - BİLECİK