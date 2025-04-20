Bilecik'te 2025 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Sezonu Açıldı

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2025 sezon açılışı Bilecik'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Bu yıl organizasyonun ikincisi düzenleniyor; geçen yılki ilkiyle kıyaslandığında çok daha profesyonel bir seviyeye ulaştık. Üstelik ikinci kez startın yine Bilecik'ten verilmesi bizim için gurur verici" dedi.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2025 sezon açılışı Bilecik'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Bilecik Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğiyle, Bilecik Belediyesi'nin de paydaş olarak destek verdiği organizasyon, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılarla renkli görüntülere sahne oldu.

Açılış öncesinde Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar etkinlik alanında incelemelerde bulundu. Ardından test sürüşleriyle heyecan başladı ve açılış startı verildi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, organizasyonun önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada oldukça yoğun bir katılım var ve bu bizleri çok mutlu ediyor. Bilecik'in tanıtımı açısından da bu organizasyonu son derece kıymetli buluyoruz. Sayın Valimiz Şefik Aygöl öncülüğünde, İl Kültür Müdürlüğü ile bu güzel etkinliği gerçekleştiriyoruz. Biz de belediye olarak her zaman destekçisiyiz. Bu yıl organizasyonun ikincisi düzenleniyor; geçen yılki ilkiyle kıyaslandığında çok daha profesyonel bir seviyeye ulaştık. Üstelik ikinci kez startın yine Bilecik'ten verilmesi bizim için gurur verici. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

"Çok güzel bir atmosfer oluştu"

Bilecik Enduro Park Kulübü Başkanı Mehmet Kazak da duygularını şöyle dile getirdi:

"Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz yarışlara ev sahipliği yapıyoruz ve 180 yarışmacı ile büyük bir katılım söz konusu. Gençlerimiz, ATV tutkunları ve halkımızın desteğiyle çok güzel bir atmosfer oluştu. Başta Valimiz olmak üzere, bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. TMF sporcularının katılımı da bizi ayrıca mutlu etti. Küçük bir ilde, belki de Türkiye'nin en büyük yarışlarından birini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz."

Organizasyona katılan Hayrabolu Belediyesi Ekstrem Motor Spor Kulübü Başkanı Samet Özcan ise "Hayrabolu'dan buraya, organizasyona katılmak ve destek vermek için geldik. Geçen yıl da buradaydık. Bu yılki atmosferin çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Katılım oldukça yüksek. ATV'ler, motosikletler ve motocross tutkunları için harika bir etkinlik olmuş. Organizasyonu düzenleyen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.