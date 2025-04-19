Bilecik\'te 215 Proje İvme Kazanıyor

Bilecik'te kamu yatırımları, il genelinde sürdürülen projelerle ivme kazanıyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında yapılan Nisan Ayı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, 2025 yılı boyunca hayata geçecek toplam 215 proje değerlendirildi. Toplantıda yapılan açıklamalara göre, projelerin toplam yatırım değeri 8,5 milyar TL olarak belirlenirken, 2025 yılı için tahsis edilen ödenek 2,8 milyar TL oldu. Yılın ilk üç ayında gerçekleştirilen harcama ise 577 milyon TL olarak açıklandı ve bu rakamın yüzde 20,15'lik bir gerçekleşmeye işaret ettiği belirtildi. Eğitim, sağlık, altyapı, tarım, sanayi ve teknoloji gibi farklı alanlarda yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, Vali Aygöl, "Birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Bilecik için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Projelerden 26'sının başarıyla tamamlandığı belirtilirken, bu yatırımların kentin kalkınmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor. - BİLECİK