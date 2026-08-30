Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - 30 Ağustos Zafer Bayramı Bilecik'te törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Bilecik Askerlik Şube Başkanı Personel Üsteğmen İsmail Benli yaptı. Benli, "Bugün Türkiye Cumhuriyetimizin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız Büyük Zafer'in 104'üncü yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına, vatanına kastedenlere karşı 104 yıl önce bugün kahramanlık ve şerefle dolu tarihinden aldığı kudretle yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır" dedi.

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen tören geçidinin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sona erdi.

Törene Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, YENİ Parti Bilecik Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, gaziler, STK temsilcileri, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı.