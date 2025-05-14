Bilecik\'te 35 Okulda Onarım Çalışmaları Başlıyor

Bilecik'te eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla 35 okulda kapsamlı onarım çalışmaları başlatılıyor.

İlkokul ve ortaokullarda yürütülecek çalışmalar, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantıya mülki idare amirleri ile ilgili kurum müdürleri katılım sağladı.

Alınan karar doğrultusunda, merkez ilçede 11, diğer ilçelerde ise 24 okul olmak üzere toplam 35 eğitim kurumu yenilenecek. İhalelerin 20 Haziran 2025'e kadar tamamlanması ve okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte çalışmaların hızla başlaması planlanıyor. Tüm onarımların yeni eğitim öğretim dönemine kadar tamamlanması hedefleniyor. - BİLECİK