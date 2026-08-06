Bilecik\'te 60 Öğrenciye Trafik Eğitimi

Bilecik'te 60 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Bilecik Gençlik Merkezi Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören 60 öğrenciye yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Eğitim kapsamında öğrencilere trafik güvenliği, trafikte temel davranış kuralları, öğrencilerin trafikte uyması gereken kurallar ile trafikte saygı ve sorumluluk bilinci konularında bilgi verildi. Programda, çocukların erken yaşta trafik kurallarını öğrenmeleri ve güvenli trafik bilinci kazanmalarının önemine dikkat çekildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.