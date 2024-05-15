Bilecik\'te 61 Bin 780 Adet \'Ata\' Tohumu Dağıtıldı

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde 61 bin 780 adet 'Ata' tohumu dağıtımı gerçekleşti.

Söğüt'te 'Ata Topraklarında Ata Tohumu' adlı fide dağıtımı programında Vali Şefik Aygöl, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, üreticiler ve çiftçiler katılım gösterdi.

Domates, biber, patlıcan ve kavun olmak üzere toplam 61 bin 780 adet Ata tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Üreticilere ve çiftçilere kendi elleriyle tohumları dağıtan Vali Aygöl, "Bilecik'imiz üretimin başkenti olma yolunda ilerliyor. İnşallah bu tohumlarımızın meyvesini en verimli şekilde alacağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ardından Vali Aygöl, Söğüt Ertuğrulgazi Türbesi'nde dua etti. - BİLECİK