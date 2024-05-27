Bilecik'te 81 ilden gelen 350 öğrenci tarihi yerleri ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Bilecik'te 81 ilden gelen 350 öğrenci tarihi yerleri ziyaret etti

Bilecik\'te 81 ilden gelen 350 öğrenci tarihi yerleri ziyaret etti

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi'nde 81 ilden gelen 350 öğrenci, Bilecik'in Söğüt ilçesinde tarihi yerleri ziyaret etti.

27.05.2024 11:28  Güncelleme: 11:31
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Bilecik'in Söğüt ilçesi, 81 ilden gelen 350 öğrenciye kapılarını açtı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından 'Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi' kapsamında 81 ilden 350 öğrenci Söğüt ilçesinde tarihi bir an yaşadı. 81 ilden gelen ve Söğüt'te buluşan 350 öğrencinin ilk durağı Ertuğrulgazi Türbesi oldu. Gençlerin tarih ve medeniyet mirasıyla buluşturulması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının artırılması amacıyla düzenlenen programa Vali Şefik Aygöl, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, mehter gösterisi ile devam etti. Öğrencilere seslenen Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Ertuğrulgazi'yi ve Osmanlı'nın cihan devleti olmasının sırlarını anlattı. Rektör Kızıltoprak'ın verdiği tarih konferansının ardından öğrenciler Ertuğrulgazi Türbesi, Hamidiye İdadisi, Kaymakam Çeşmesi, Kuyulu Mescit ve Dursun Fakıh Türbesini ziyaret ederek geçmiş tarihe ve Osmanlı zamanına geri gittiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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