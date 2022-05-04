Bilecik'te 852 personel, 196 ekip, 8 dron ile denetim yapıldı - Son Dakika
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Bilecik'te 852 personel, 196 ekip, 8 dron ile denetim yapıldı

04.05.2022 00:57
Bilecik'te 852 personel, 196 ekip, 8 dron ile denetim yapıldı

Bilecik Vali Kemal Kızılkaya, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde yapılan emniyet kemeri denetimlerine katıldı.

Bilecik Vali Kemal Kızılkaya, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde yapılan emniyet kemeri denetimlerine katıldı. İl genelinde 852 personel, 196 ekip, 8 dron ile denetim yapıldı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek ve farkındalığın artırılmasına yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Bayramınız Kemerli Olsun' emniyet kemeri denetimi yapıldı. Vali Kızılkaya, denetimler sırasında durdurulan araçlarda bulunan sürücülere ve yolculara trafikte can güvenliğine, emniyet kemeri kullanımına ve hız limitlerine dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

"Herkes trafik kurallarına uyarsa, hız limitlerine uyarsa ve emniyet kemerlerini takarsa bayramı huzurlu ve neşe içerisinde yaşayabiliriz"

Araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük, yetişkinlere de bilgilendirici broşür veren Vali Kızılkaya, "Millet olarak güzel bir bayram geçirmek arzusundayız. Acı haber duymak yerine sevinçli bir bayram geçirmek istiyoruz. Herkes trafik kurallarına uyarsa, hız limitlerine uyarsa ve emniyet kemerlerini takarsa bayramı huzurlu ve neşe içerisinde yaşayabiliriz. Ramazan Bayramı'nda Emniyet ve Jandarma güçlerimizle Bilecik'te 852 personel, 196 ekip, 8 dron ile denetimlerimizi devam ettireceğiz. Tüm çabamız hiç kimsenin üzülmemesi ve hiçbir haneye ateş düşmemesi. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimize huzur ve mutluluk içerisinde bir bayram diliyorum" dedi. - BİLECİK

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Trafik Şube Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Bilecik, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te 852 personel, 196 ekip, 8 dron ile denetim yapıldı - Son Dakika


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