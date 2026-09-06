Bilecik\'te aç kalan tilki, bahçede Trabzon hurmasını keyifle yedi

Bilecik'te aç kalarak 'Trabzon Hurma'sı yiyen tilkiyi tarla sahibi şaşkınlıkla izledi.

Olay, Bilecik merkeze bağlı Küplü Köyü girişi Sorgun Deresi ile Karasunun birleştiği mevkide meydana geldi. Mevkide 'Trabzon Hurma'sı (Cennet Hurması) yetiştiriciliği yapan Mehmet Bozbay isimli şahıs bahçesinde bakım yaptığı esnada bir tilki ile karşılaştı. Hemen cep telefonunun kamerasını açan Mehmet Bozbay tilkiyi görüntüleme başladı. Yere düşen Trabzon hurmasını keyifle yiyen tilkiyi görüntüleyen Bozbay, "Bu hayvanı da otçul" yaptık diyerek olaya esprili bir şekilde yaklaştı.