Bilecik'te aç kalan tilki, bahçede Trabzon hurmasını keyifle yedi
Bilecik merkeze bağlı Küplü Köyü'nde, Trabzon hurması yetiştiricisi Mehmet Bozbay, bahçesinde bakım yaparken yere düşen meyveyi yiyen bir tilkiyi cep telefonuyla görüntüledi. Bozbay, tilkiyi izlerken 'Bu hayvanı da otçul yaptık' diyerek espri yaptı.
Bilecik'te aç kalarak 'Trabzon Hurma'sı yiyen tilkiyi tarla sahibi şaşkınlıkla izledi.
Olay, Bilecik merkeze bağlı Küplü Köyü girişi Sorgun Deresi ile Karasunun birleştiği mevkide meydana geldi. Mevkide 'Trabzon Hurma'sı (Cennet Hurması) yetiştiriciliği yapan Mehmet Bozbay isimli şahıs bahçesinde bakım yaptığı esnada bir tilki ile karşılaştı. Hemen cep telefonunun kamerasını açan Mehmet Bozbay tilkiyi görüntüleme başladı. Yere düşen Trabzon hurmasını keyifle yiyen tilkiyi görüntüleyen Bozbay, "Bu hayvanı da otçul" yaptık diyerek olaya esprili bir şekilde yaklaştı.
Kaynak: İHA
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