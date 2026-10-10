Bilecik\'te afet psikososyal desteği için çözüm ortaklarıyla toplantı yapıldı

Bilecik'te afet psikososyal desteği için çözüm ortaklarıyla toplantı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, afet ve acil durumlarda verilecek psikososyal destek hizmetlerinin koordinasyonu için çözüm ortaklarıyla toplantı yaptı. Toplantıda hizmetlerin etkin sunumu ele alındı; İl Müdürü Nejat İlhan kurumlarla iş birliğinin sürdüğünü belirtti.
Bilecik'te afet ve acil durumlarda sunulacak psikososyal destek hizmetlerinin koordinasyonu için toplantı düzenlendi.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, destek çözüm ortaklarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, afet ve acil durumlarda yürütülecek psikososyal destek hizmetlerinin etkin ve koordineli şekilde sunulması ele alındı.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Afetlerden etkilenen bireylerin ve toplumun psikososyal iyilik halinin korunması ve desteklenmesi için kurumlarımızla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
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