Bilecik'te alkollü şahıslara idari para cezası uygulandı - Son Dakika
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Bilecik'te alkollü şahıslara idari para cezası uygulandı

Bilecik\'te alkollü şahıslara idari para cezası uygulandı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıslara müdahale ederek 2 kişiye idari para cezası uyguladı. Alkollü oldukları tespit edilen şahıslara toplamda bin 954 TL ceza kesildi.

14.02.2024 12:41  Güncelleme: 12:44
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Bilecik'te alkollü şahısların çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri 2 şahsa idari para cezası uyguladı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri akşam saatinde gelen alkollü şahısların çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bahse konu yere giderek, 1.71 ve 1.75 promil alkollü oldukları tespit edilen 2 şahsa Kabahatler Kanunu 35. maddesi uyarınca 977 TL'den toplam bin 954 TL idari para cezası uyguladı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri huzur ve güvenlik için 7/24 görev başında olduklarını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bilecik'te alkollü şahıslara idari para cezası uygulandı - Son Dakika
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