Bilecik\'te Asfalt ve İçme Suyu Projeleri Gözden Geçirildi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün başkanlığında İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı asfalt sezonunun verimli geçmesi adına planlamalar gözden geçirildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, köy yollarının asfaltlanması ve bakım, onarım çalışmaları hakkında birim amirlerinden bilgi aldı. Toplantıda, köylere yönelik içme suyu projeleri, altyapı yenilemeleri ve sondaj çalışmaları da ele alındı.

"Susuz köy kalmayacak" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların hızlandırılması ve yerel ihtiyaçlara etkili çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, asfaltlama ve içme suyu projelerinin bölge halkının yaşam standartlarını yükselteceğini vurgulayarak, sürecin titizlikle takip edileceğini belirtti. Çalışmaların ilerleyişine dair güncellemeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek. - BİLECİK