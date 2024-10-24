Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Hürriyet Caddesi'ne üzerine Cumhuriyetin 101'inci yılına özel 'Atatürk Köşesi' yapıldı.
Osmaneli Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Hürriyet Caddesi üzerinde Atatürk'ün fotoğraflarından oluşan özel bir köşe hazırladı. Işıklandırma ve süslemeleriyle dikkat çekecek olan bu anlamlı köşe, Cumhuriyetin 101'inci yılına yakışır hazırlanıyor. Osmaneli Belediyesi bütün vatandaşları, 29 Ekim'de bu özel köşeyi görmek için davet etti.
Ayrıca 'Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşayalım' vurgusu yapıldı. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik'te Atatürk Köşesi Açıldı - Son Dakika
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