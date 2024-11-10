Bilecik'te Atatürk'ü Anma Töreni ve Lokma İkramı - Son Dakika
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Bilecik'te Atatürk'ü Anma Töreni ve Lokma İkramı

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Bilecik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıldönümü nedeniyle lokma döktürüldü. Anma programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı ve lokma ikramıyla devam etti. Akşam ise Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir konser düzenlenecek.

10.11.2024 16:27  Güncelleme: 16:34
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Bilecik'te Atatürk'ü anmak için lokma döktürüldü

BİLECİK - Bilecik'te Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıldönümü dolayısıyla lokma döktürüldü, 7'den 70'e siyah panoya dileklerini yazdı.

Bilecik'te Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıldönümü anma programı sabah Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda lokma döktürüldü. Belediye Başkan Vekili Yaşar Külhan, Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Çobanoğlu, Bilen Gökten ve Mesut Ünver yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Özdemir ve partililer tarafından binlerce vatandaşlara lokma ikram edildi.

Daha sonra 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla hazırlanan panoya Belediye Başkan Vekili Külhan, İl Başkanı Özdemir ve beraberindekiler, duygu ve düşüncelerini yazdı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı çerçevesinde akşam 19: 00'da Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar isimli konser düzenlenecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Atatürk'ü Anma Töreni ve Lokma İkramı - Son Dakika

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