Bilecik\'te Atıksu Arıtma Tesisi Yeniden Faaliyete Geçiyor

Yerel

BİLECİK (İHA) – Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Merkezi Atıksu Arıtma Tesisin de incelemelerde bulundu. Subaşı, tesisin 2016 yılında yapımının tamamlanmasına rağmen fiziki kusurları nedeniyle faaliyete geçirilemediğini belirtti.

Başkan Subaşı, 2016 yılında inşası tamamlanan, fakat fiziki eksiklikler sebebiyle faaliyete geçemeyen tesisin, 2021 yılı itibariyle başlatılan altyapı projeleri kapsamında tadilat çalışmalarına başlanarak yeniden işlevsel hale getirildiğini ifade etti. 2025 yılı itibariyle tesisin işletiminin tamamen Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini ve bu vesile ile herhangi bir firmadan hizmet alımı yapılmadığını belirten Başkan Subaşı, Bu sayede yüzde 50 oranında maliyet tasarrufu sağlanarak kamu kaynaklarının daha verimli kullanıldığı vurgulandı. Subaşı, "Doğaya bırakılan atık suların toplanarak tesise yönlendirilmesinin çevre koruma ve sürdürülebilirlik açısından önem arz ediyor. Sürdürülebilir bir çevre için atılan bu adım, doğaya verilen zararın büyük ölçüde azaltılmasına katkı sağlamıştır" dedi. - BİLECİK