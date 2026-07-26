Bilecik'te Bağımlılık Eğitim Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Bağımlılık Eğitim Programı

Bilecik\'te Bağımlılık Eğitim Programı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te ailelere yönelik bağımlılık eğitimi düzenlendi, ailelerin rolü vurgulandı.

Bilecik'te, bağımlılık eğitim programı düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden hizmet alan ailelere yönelik bağımlılık eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim programında katılımcılara bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve aile üzerindeki olumsuz etkileri, erken belirtiler ve korunma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Uzmanlar, özellikle çocuk ve gençlerin bağımlılıktan korunmasında ailelerin bilinçli yaklaşımının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, il genelinde düzenlenen eğitimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Bağımlılıkla mücadelede ailelerimizin bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması büyük önem taşıyor. Güçlü aile yapısı, bağımlılıkla mücadelenin en etkili unsurlarından biridir. Bu anlayışla ilimiz genelindeki eğitim çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Bağımlılık Eğitim Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

15:35
Hürmüz Boğazı’nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
Hürmüz Boğazı'nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
15:05
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
15:03
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada
14:36
Prensese bak sen Fotoğraf İspanya’yı ayağa kaldırdı
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı
14:35
Funda Arar’dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
13:50
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 16:15:59. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Bağımlılık Eğitim Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.