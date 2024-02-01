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Bilecik'te bağımlılıkla mücadele faaliyetleri değerlendirildi - Son Dakika
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Bilecik'te bağımlılıkla mücadele faaliyetleri değerlendirildi

Bilecik\'te bağımlılıkla mücadele faaliyetleri değerlendirildi

Bilecik Valiliği, 2023 yılında bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda verileri açıkladı. Bilecik Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü faaliyetlerde toplamda 44 operasyon gerçekleştirildi ve 166 şüpheli gözaltına alındı.

01.02.2024 10:44
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Bilecik Valiliği, 2023 yılında bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda verileri açıkladı.

Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Bilecik'te bağımlılıkla mücadele konusunda vazifeli kurum ve kuruluşlar yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.Bilecik Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlerde 44 operasyon gerçekleştirilmiş olup 94 şüpheli gözaltına alınarak 8'i tutuklu yargılandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlerde 225 narkotik olaya müdahale edilerek 372 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 42'si tutuklu yargılandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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