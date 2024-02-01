Bilecik\'te bağımlılıkla mücadele faaliyetleri değerlendirildi

Bilecik Valiliği, 2023 yılında bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda verileri açıkladı.
Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Bilecik'te bağımlılıkla mücadele konusunda vazifeli kurum ve kuruluşlar yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.Bilecik Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlerde 44 operasyon gerçekleştirilmiş olup 94 şüpheli gözaltına alınarak 8'i tutuklu yargılandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlerde 225 narkotik olaya müdahale edilerek 372 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 42'si tutuklu yargılandı. - BİLECİK
Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ortaya çıktı. Kim Jong-un'un insanların sınırdan kaçışını engellemek için 2 milyon mayın döşediği ülkeyle ilgili yayınlanan belgeselde Kuzey Korelilerin işkence görüp öldürüldüğü anlar anbean görüntülendi.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyüklüğü 4'ün altında olan depremlerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek bölgede beklenen büyük depremle ilgili uyarısını hatırlattı. Görür, küçük ölçekli depremlerin her yerde olabileceğine dikkat çekerken ''Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz.'' dedi.
Yıldız futbolcu Arda Güler'e son maçlarda beklenen süreyi vermeyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak olan Getafe maçında da aynı tutumu sergilerse büyük eleştiri almaya devam edecek.
Bilim insanları, nükleer savaşın dünya çapında hasatları zayıflatabileceği ve küresel gıda üretimini yüzde 90 azaltabileceği öngörülen bir dönemde, deniz yosunu çiftliklerinin kurulabileceğini ileri sürdü. Deniz yosun çiftlikleriyle 1,2 milyar kişinin hayatının kurtarılabileceği iddia edildi.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1995 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,14 düşüşle 1983 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1995 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 610 liradan satılıyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile oynanacak maçta konuk takım taraftarlarının tribünde yer almayacağını duyurdu. Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı blokların biletleri ise Beşiktaş taraftarlarına 650 TL'den satışa sunuldu.
Ankara'nın Sincan ilçesinde 8-10 yaş arası dört çocuğu yardım bahanesiyle evinin alt katına indirerek cinsel istismar girişiminde bulunan ve bir çocuğun cinsel organını ısırarak koparan sanık Evren Demirci hakkında 111 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve Demirci hakkında 'basit cinsel istismar, nitelikli yaralama, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir taksi sürücüsü, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından tabancayla vuruldu. Saldırganın araç içinde dakikalarca bir şeyler araması ve yaralı şoföre tokat atması kameralara yansıdı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı.
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