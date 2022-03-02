Bilecik'te baharın habercisi bademler çiçek açtı - Son Dakika
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Bilecik'te baharın habercisi bademler çiçek açtı

02.03.2022 11:07
Bilecik'te baharın habercisi bademler çiçek açtı

Bilecik'te çetin geçen kış aylarının ardından baharın müjdecisi olan bademler çiçekler açtı.

Bilecik'te çetin geçen kış aylarının ardından baharın müjdecisi olan bademler çiçekler açtı. Zamansız açan çiçekler vatandaşları hayrete düşürdü.

Bilecik'te Ocak ayında yaşanan soğukların ardından Mart ayında havaların ısınmaya başlaması ile bademler çiçek açmaya başladı. Gündüzler 1, geceleri sıfırın altında 4'e kadar düşen hava sıcaklığına aldırmayan badem ağaçlarının çiçek açmasını gören vatandaşlar şaşırdı. Vatandaşlar, badem ağaçlarının aldanmaması için soğuk havaların bitmesini dileyerek, "İnşallah, bu çiçekler soğuklardan çarpılmaz da çağla ve badem yiyebiliriz. Önümüzdeki günlerde İnşallah, don ve kırağı olmazsa bu bademler aldanmaz ve ürün vermeye başlar" dediler. - BİLECİK

Bilecik'te baharın habercisi bademler çiçek açtı
Bilecik'te baharın habercisi bademler çiçek açtı
Bilecik'te baharın habercisi bademler çiçek açtı
Bilecik'te baharın habercisi bademler çiçek açtı

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Bilecik, Mart, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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