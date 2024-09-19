Bilecik\'te Bangladeş Konsolosu ile Görüşme

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bangledeş Başkonsolosu Mohammed Nore Alam ile bir araya geldi.

Vali Şefik Aygöl, Bangledeş Başkonsolosu Mohammed Nore Alam ile Valilik binasında bir araya geldi. Bangledeş Başkonsolosu Alam'ı makamında ağırlayan Vali Aygöl, Bilecik'te yapılan çalışmalardan bahsederek kuruluş topraklarının değerini anlattı.

Ardından Bangledeş Başkonsolosu Alam, Şeref Defteri'ni imzalayarak Vali Aygöl'e misafirperverliği için teşekkür etti. - BİLECİK