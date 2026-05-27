Kurban Bayramı\'nın birinci gününde mezarlıklarda çiçek dağıtıldı

Bilecik'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara çiçek dağıtıldı.

Bilecik Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince bayramın manevi atmosferinde gerçekleştirilen uygulamada, Şehir Mezarlığı başta olmak üzere Soğuksu, Pelitözü ve İstasyon mezarlıklarında kabir başına gelen vatandaşlara çiçek takdim edildi. Programa Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Ünver ve Sabri Çobanoğlu ile belediye meclis üyeleri ve ilgili birim personeli katıldı. Vatandaşların Kurban Bayramı tebrik edilirken, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın iyi dilekleri de iletildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver, "Bayramın birinci gününde vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerine eşlik ederek bu geleneği sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz. Büyüklerimizi rahmetle anarken bu manevi atmosferi birlikte paylaşmayı önemsiyoruz" dedi. - BİLECİK