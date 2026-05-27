Kurban Bayramı'nın birinci gününde mezarlıklarda çiçek dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı'nın birinci gününde mezarlıklarda çiçek dağıtıldı

Kurban Bayramı\'nın birinci gününde mezarlıklarda çiçek dağıtıldı
27.05.2026 15:19  Güncelleme: 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediyesi, Kurban Bayramı'nın ilk gününde mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara çiçek dağıtarak bayramın manevi atmosferini paylaştı.

Bilecik'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara çiçek dağıtıldı.

Bilecik Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince bayramın manevi atmosferinde gerçekleştirilen uygulamada, Şehir Mezarlığı başta olmak üzere Soğuksu, Pelitözü ve İstasyon mezarlıklarında kabir başına gelen vatandaşlara çiçek takdim edildi. Programa Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Ünver ve Sabri Çobanoğlu ile belediye meclis üyeleri ve ilgili birim personeli katıldı. Vatandaşların Kurban Bayramı tebrik edilirken, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın iyi dilekleri de iletildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver, "Bayramın birinci gününde vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerine eşlik ederek bu geleneği sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz. Büyüklerimizi rahmetle anarken bu manevi atmosferi birlikte paylaşmayı önemsiyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik Belediyesi, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Bayramı'nın birinci gününde mezarlıklarda çiçek dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Portekiz’e uçtular Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor Portekiz'e uçtular! Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor
Yıllarca Fenerbahçe’de oynamıştı: Galatasaray’la anlaşmaya vardı Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı
Fırsatçılıkta zirve Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar Fırsatçılıkta zirve! Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar
Galatasaray’da Singo ile ayrılık yolda Galatasaray'da Singo ile ayrılık yolda
Gözaltındaki Mustafa Günay, birçok belediyeden vurgun yapmış: 3,5 milyon liralık zarar bilirkişi raporunda Gözaltındaki Mustafa Günay, birçok belediyeden vurgun yapmış: 3,5 milyon liralık zarar bilirkişi raporunda
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı

15:40
İran duyurdu: Anlaşma tamam gibi, işte Hürmüz için verilen karar
İran duyurdu: Anlaşma tamam gibi, işte Hürmüz için verilen karar
15:36
Ali Koç’tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
13:59
İran İstihbaratı açıkladı Savaş bambaşka bir yöne evriliyor
İran İstihbaratı açıkladı! Savaş bambaşka bir yöne evriliyor
13:39
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 15:57:46. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nın birinci gününde mezarlıklarda çiçek dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.