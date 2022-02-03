Bilecik'te bir gölet soğuktan tamamen dondu - Son Dakika

Bilecik'in 'Göletler Diyarı' olarak bilinen Pazaryeri ilçesindeki Bozcaarmut Gölet'i şiddetli soğuklar sebebi ile tamamen dondu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi, Marmara Bölgesi'nde eşsiz manzaralar sunan 8 gölete ev sahipliği yaptığı için "Göletler Diyarı" olarak anılıyor. Kışın gelişiyle Bozcaarmut, Küçükelmalı, Büyükelmalı, Günyurdu, Sarnıç, Esere, Dereköy ve Mustafa Eldemir göletleri, doğal güzellikleriyle görenleri adeta büyülüyor. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bin 61 rakımlı Bozcaarmut Köyü sınırları içinde bulunan Bozcaarmut Gölet'inin geçtiğimiz günlerde kıyı kesimleri donarken, hava sıcaklığının daha da düşmesiyle 311 hektometreküp olan gölet tamamen dondu.

Donan gölet üzerinde yürüyen vatandaşlar bir de ayaklarıyla karın üzerine Bozcaarmut yazdılar. 7'den 70'e herkesin bu doğa harikasını görmek için bölgeye akın ederken, kurulan stantlarda sucuk ekmek yemeği de ihmal etmediler. - BİLECİK