Bilecik'te Çay Fiyatlarına Tepki: Termosta Evde Demlediği Çayı Getirdi - Son Dakika
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Bilecik'te Çay Fiyatlarına Tepki: Termosta Evde Demlediği Çayı Getirdi

Bilecik\'te Çay Fiyatlarına Tepki: Termosta Evde Demlediği Çayı Getirdi

Bilecik'te 5 TL'den 15 TL'ye çıkan çay fiyatlarına tepki gösteren bir vatandaş, evde demlediği çayı termosla çay bahçesine getirdi ve burada arkadaşlarıyla birlikte içerek protesto etti.

01.02.2025 14:08  Güncelleme: 14:17
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Bilecik'te belediye ait çay bahçesinde çayın 15 lira olmasına tepki gösteren bir vatandaş tepki amaçlı evde demlediği çayı termosla bahçeye geldi.

Bilecik merkezde belediye ait Kayı A.Ş tarafından işletilen çay bahçesinde 5 TL olan çayı 15 TL'ye çıkarılması bölge vatandaşlarının tepkilerine neden oldu. Çay bahçesinin daimi müşterisi Gürhan Nuh Demir, fiyatlara yüzde 150 zam yapılması kendine özgü bir tepkiyle dile getirdi. Demir, evde demlediğin çayı termosa koyarak, çay bahçesine geldi. Buradaki görevliler bu olayı görerek hemen zabıtaya haber verdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri şahısları uyardı. Gürhan Nuh Demir ve arkadaşları 1'er bayrak termostaki çaydan içerek sonra kalkacaklarını söyledi. Gürhan Nuh Demir ve arkadaşları tepki amaçlı birer bardak çay içerek buradan ayrıldı. Demir, TOKİ bölgesinde binlerce kişinin oturduğunu söyleyerek, "Burada genelde emekliler otuyor. İnsanlar ekonomik dertlerden kaçarak geldikleri tek yer burası. Burada çay 5 liradan 15 liraya çıkarılmasına herkes tepki gösterdi. Bizlerde böyle bir şey yaparak tepkimizi gösterdik. Çay ocakları çay 7 lira 10 lira arasında değişiyor. Burası belediye ait bir işletme ve daha uygun fiyata çay satabilirler" dedi.

Öğrencilerin yoğun bir şekilde ders çalışmak için gittiği Kitap Cafe'de 5 TL olan çay 10 TL çıktı.

Öte yandan, Bilecik merkez TOKİ alanında belediye ait çay bahçesinde 3 yıldır zam yapılmadığı öğrenildi. Burada normal çay bardaklarından daha büyük bir bardakta çay verildiği de öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Çay Fiyatlarına Tepki: Termosta Evde Demlediği Çayı Getirdi - Son Dakika

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