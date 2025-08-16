Bilecik\'te Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi Ziyareti

Bilecik Belediyesi'nin düzenlediği Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi'ni Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ziyaret etti.

Çocukların sosyal ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen atölyede, oyunlar, el becerisi çalışmaları yer aldı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte neşeli anlar yaşandı. Etkinlik sonrası açıklama yapan Başkan Subaşı, "Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyemizde çocuklarımızla bir araya geldik. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızla birlikte olmak, onların mutluluğuna tanıklık etmek bizim için büyük bir onur" dedi. - BİLECİK