Bilecik'te Çocuk Evleri İncelemesi - Son Dakika
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Bilecik'te Çocuk Evleri İncelemesi

Bilecik\'te Çocuk Evleri İncelemesi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, çocuk evlerinde hizmet kalitesini artırmayı değerlendirildi.

Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) inceleme yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde incelemelerde bulundu. Kuruluşun genel işleyişi ile fiziki yapısını yerinde değerlendiren İlhan, çocuklara sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaları gözden geçirdi. İnceleme sırasında kurumun kullanım alanlarını gezen İlhan, çocukların daha güvenli, sağlıklı ve kaliteli ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla mevcut alanların daha işlevsel hale getirilmesi için yapılması gereken çalışmalar hakkında ilgili personele gerekli talimatları verdi. Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik planlanan düzenlemeler de değerlendirilirken, çocukların ihtiyaçlarına uygun yaşam alanlarının oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda kuruluşlarımızın fiziki şartlarını sürekli gözden geçiriyor, ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli iyileştirmeleri planlıyoruz. Çocuklarımızın daha nitelikli hizmet alabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Çocuk Evleri İncelemesi - Son Dakika

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