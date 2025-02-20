Bilecik\'te Çocuklar İçin Yeni Eğlence Alanı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çocuklar için yepyeni bir eğlence alanı hazırlandı.

Osmaneli Belediyesi vatandaşların taleplerini dinlemeye ve hayata geçirmeye devam ediyor. Bu anlamda ilçede çocukları için aktivite alanlarının kısıtlı olduğunun fark eden ekipler, onlar için yepyeni bir eğlence alanın temelini attı. Çocuk Kapalı Oyun Parkı tamamlandığında her mevsim rahatça kullanılabilecek, modern ve güvenli yapısıyla çocukların için keyifli bir buluşma noktası olacak. - BİLECİK