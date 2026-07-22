Bilecik'te dolandırıcılık uyarısı: Polis vatandaşı bilgilendirdi - Son Dakika
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Bilecik'te dolandırıcılık uyarısı: Polis vatandaşı bilgilendirdi

Bilecik\'te dolandırıcılık uyarısı: Polis vatandaşı bilgilendirdi
22.07.2026 09:38
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazarı'nda vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri ve güvenlik konularında bilgilendirerek broşür dağıttı. Şüpheli durumlarda 112'ye başvurulması gerektiği vurgulandı.

Bilecik'te vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazarı'nda vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi. Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde, vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgi verildi. Pazar alanında stant kuran ekipler, özellikle telefonla kendilerini kamu görevlisi, polis, asker ya da savcı olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya en yakın emniyet birimine başvurulması gerektiğini anlattı.

Öte yandan, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme çalışmasında broşürler de dağıtılırken, ekipler güvenli yaşam konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Bilecik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te dolandırıcılık uyarısı: Polis vatandaşı bilgilendirdi - Son Dakika

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