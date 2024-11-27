Bilecik\'te Eğimli Yollar Güvenli Hale Getiriliyor

Yerel

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında birçok noktada yer alan eğimli yollar tıraşlanarak güvenli hale getirildi.

Kış mevsiminde araçların rahatlıkla ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda şehrin yüksek eğimli yollarında meydana gelen asfalt aşınmalarına karşı yüzey tıraşlama işlemi yapıldı. Kar ve soğuk havalarla birlikte araçların kaymasını ve muhtemel kazaları önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar ile trafikteki can ve mal güvenliğinin artırılması hedefleniyor. - BİLECİK