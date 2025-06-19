Bilecik\'te Eğitim ve Spor Festivali Coşkuyla Kutlandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl düzenlenen Eğitim ve Spor Festivali (ESFEST), öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı birbirinden renkli etkinlikler ve gösterilerle büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Festival programına; Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile ilçe protokolü katıldı.Etkinlikte öğrenciler tarafından sergilenen sanatsal çalışmalar, sportif gösteriler ve çeşitli projeler büyük beğeni topladı. Gençlerin yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu festival, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Belediye Başkanı Ferhat Durgut, festival sonunda yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın başarılarını görmek bizleri gururlandırıyor. Onlara her zaman destek olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Başkan Durgut, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrencilere, öğretmenlere ve organizasyon ekibine teşekkür ederek, eğitime katkı sunan herkesi tebrik etti. - BİLECİK