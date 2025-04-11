Bilecik\'te Elektronik Kelepçe Semineri Düzenlendi

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik 'Elektronik Kelepçe Uygulamaları' konulu bir bilgilendirme semineri düzenlendi.

Seminerde, elektronik izleme sisteminin temel amacı, teknik işleyişi ve yükümlülerin uyması gereken sorumluluklar detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca katılımcıların soruları yanıtlanarak uygulamaya dair farkındalık artırıldı.

Yetkililer, bu tür bilgilendirme çalışmalarının, yükümlülerin topluma uyum süreçlerinde büyük önem taşıdığını vurguladı. Katılım gösteren tüm yükümlülere teşekkür eden yetkililer, bu tür eğitimlere devam edileceğini ifade etti. - BİLECİK