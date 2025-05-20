Bilecik'te Elektronik Ödeme Sistemi İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te Elektronik Ödeme Sistemi İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Bilecik\'te Elektronik Ödeme Sistemi İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Bilecik Belediyesi, haziran ayının ilk haftasında hizmete sunulacak Elektronik Ödeme Sistemi 'Kartlı Sistem' hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda sistemin detayları ve yeni fiyatlandırmalar açıklandı.

20.05.2025 15:24  Güncelleme: 15:26
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Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında haziran ayının ilk haftasında hizmete sunulması planlanan Elektronik Ödeme Sistemi 'Kartlı Sistem' hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Bilecik Belediyesi iştiraki Biltur Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Salih Kocakenar, Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Dedeoğlu ve Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev sistemin detaylarını paylaştı.

'Kart satışı ve dolum işlemleri sosyal tesislerde yapılacak'

Toplantıda vatandaşların merak ettiği sorular yanıtlanırken, elektronik ödeme sisteminden faydalanmak isteyenlerin Bilecik Belediyesi Sosyal Tesislerinden tam kart satışı ve dolum işlemlerini yapabileceği bildirildi.

65 yaş üstü, engelli ve öğrencilere yönelik kişiselleştirilmiş kartların satışı ise Kent Lokantası altında bulunan "Kişiselleştirme Merkezi" üzerinden gerçekleştirilecek.

Bilet fiyatları ve ücretlendirme detayları açıklandı

Bilecik Belediyesi tarafından belirlenen yeni fiyatlandırmaya göre tam kart bedeli vatandaş için 100 TL, bayi için 90 TL olarak açıklanırken, kişiselleştirilmiş kartlar için satış bedeli 100 TL ve yıllık vize ücreti 50 TL olarak belirlendi.

Tam biniş için kredi kartı ücreti 30 TL, QR bilet satışı ise 30 TL olacak. Sanal kart bedeli 100 TL, tek kullanımlık bilet ücreti 30 TL, kayıp kart başvurusu ve kart yenileme ücreti ise 150 TL olarak belirlendi. Kara listeye düşen kartlar için kişiselleştirme bedeli 500 TL olarak uygulanacak.

Güzergahlara göre ücretlendirme

Yeni sistemde şehir içi biniş 25 TL, Yüksek Hızlı Tren İstasyonu, Yeni Otobüs Terminali ve Gölpark güzergahı 30 TL olarak belirlendi. H6 hattı (okullar bölgesi) için ücret 23 TL, Küplü, Başköy ve Gülümbe köyleri için ise 28 TL olacak. Öğrenci biniş ücreti ise 17 TL olarak açıklandı. Toplantıda ayrıca Bilecik Belediyesi'ne ait hizmet araçlarının Eylül ayında kullanıma sunulacağı bilgisi paylaşıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Elektronik Ödeme Sistemi İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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