Bilecik\'te Emniyet ve Sağlık İş Birliği

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'ya makamında iadeyi ziyarette bulunarak bir araya geldi.

Ziyaret sırasında karşılıklı iyi dilekler iletildi ve iki kurum arasındaki iş birliği ve devam eden projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Yılmaz, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'nün sağlık hizmetlerine olan katkılarından ötürü Dr. Damkacı'ya teşekkürlerini ileterek, emniyet teşkilatı olarak her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ifade etti. Dr. Damkacı ise; Emniyet Müdürlüğü ile sağlıklı ve güvenli bir toplum için iş birliğini sürdüreceklerini belirterek, ortak projelerde daha etkin bir şekilde çalışmayı hedeflediklerini söyledi.

Görüşme sonunda Yılmaz ve Damkacı, iki kurum arasındaki uyum ve iş birliğinin, Bilecik halkına daha iyi hizmet sunma yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladılar. - BİLECİK