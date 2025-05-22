Bilecik’te Engelli bireyler için Cami Buluşması

Bilecik İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından 'Cami-Engelli Buluşması' düzenlendi.

Bilecik Merkez Hamidiye Camii'nde gerçekleştirilen etkinlikte, engelli bireyler cami ortamında bir araya geldi. Programda, Şube Müdürü Mustafa Keskin, İslam dininin engelli bireylere verdiği değere dikkat çekerek, onların her zaman desteklendiklerini vurguladı. Keskin, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen Engelli Koordinatörleri Nagehan Şekerci ve İsa Atay başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti. - BİLECİK