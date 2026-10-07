Bilecik'te evlilik kredisinden yararlanacak çiftlere evlilik öncesi eğitim düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te evlilik kredisinden yararlanacak çiftlere evlilik öncesi eğitim düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik\'te evlilik kredisinden yararlanacak çiftlere evlilik öncesi eğitim düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te evlilik kredisinden faydalanacak çiftlere yönelik evlilik öncesi eğitim programı düzenlendi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün eğitiminde etkili iletişim ve aile içi ilişkiler ele alındı; İl Müdürü Nejat İlhan eğitimlerin süreceğini belirtti.

Bilecik'te evlenecek çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi.

Bilecik'te "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisinden faydalanacak çiftlere yönelik 'Evlilik Öncesi Eğitim Programı' düzenlendi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim programında, evlenecek çiftlere sağlıklı ve güçlü bir aile yapısının temelleri hakkında bilgi verildi. Eğitimde ayrıca evlilik sürecinde etkili iletişim, aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi ve sağlıklı iletişim kurulmasına yönelik konular ele alındı. Programla genç çiftlerin evlilik sürecine daha bilinçli şekilde hazırlanmasına ve güçlü aile yapısının desteklenmesine katkı sağlanması amaçlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, aile yapısının güçlendirilmesine yönelik eğitimlerin önemine dikkat çekerek, "Evlilik, hayatın önemli dönüm noktalarından biri. Gençlerimizin bu sürece bilinçli ve sağlıklı bir iletişim anlayışıyla hazırlanmasını önemsiyoruz. Güçlü aile yapısının oluşturulmasına katkı sunmak amacıyla eğitim ve destek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
EvlilikBilecikEğitimYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Derileri çürüyor sandılar Rus gençlerin yeni tutkusu görenleri ürküttü Derileri çürüyor sandılar! Rus gençlerin yeni tutkusu görenleri ürküttü
Uçakta skandal görüntü Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
11:30
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
11:26
PKK silahları tamamen bırakıyor DEM Partili Bakırhan tarih verdi
PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi
10:52
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay’dan ilk sözler: İzmir’i güzel şeyler bekliyor
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay'dan ilk sözler: İzmir'i güzel şeyler bekliyor
10:26
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
10:24
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi’nde
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
10:12
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 11:38:57. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te evlilik kredisinden yararlanacak çiftlere evlilik öncesi eğitim düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei