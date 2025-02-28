Bilecik\'te Fırsatçılara Denetim

Yerel

Bilecik'te Ramazan ayı öncesinde toptancı, market, restoran ve kafelerde etiketler mercek altına alındı.

Ramazan ayı öncesinde, Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri fırsatçılara göz açtırmıyor. Ekipler temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde yaşanabilecek fırsatçılığa karşı yerel ve ulusal marketler, kafe, lokanta ve unlu mamul satışı yapılan işletmelerde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde: haksız fiyat artışları, fiyat etiketi ile raf-kasa fiyat farkları titizlikle kontrol edildi.

Yetkililer; fahiş fiyat veya yanıltıcı etiket ile karşılaşan vatandaşların, şikayetlerini ALO 175 Tüketici Destek Hattı veya Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden iletebileceğini kaydetti. - BİLECİK