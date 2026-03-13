Bilecik\'te gazi Halil Er ile buluşma

Bilecik'te AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, gazi Halil Er ve ailesiyle bir araya geldi.

Ramazan ayı dolayısıyla iftar programına MKYK Üyesi Hülya Terzioğlu, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Serkan Yıldırım'ın eşi Berrin Yıldırım ve Beşiktaş Mahalle Başkanı Dinçer Taş da katıldı. Etkinlikte gazilerle birlikte manevi anlar yaşandı, minnet ve dualar paylaşıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Sadece bir akşamı değil, minnetimizi ve dualarımızı paylaştık. Bugün bu topraklarda başımız dik, ezan sesleriyle huzur bulabiliyorsak; bu, Halil kardeşimiz gibi canını siper eden kahramanlarımızın sayesindedir. Gazilerimiz bu vatanın yaşayan anıtları, bizlerin baş tacıdır. Bu akşam bir sofraya değil, bir destanın gölgesine misafir olduk" dedi. - BİLECİK